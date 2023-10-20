Названо число детей-заложников в плену у ХАМАС

JP: около 30 детей находятся в группе захваченных ХАМАС в Израиле заложников

Около 30 детей находятся в группе заложников, захваченных палестинским исламистским движением ХАМАС в ходе нападения на южные районы Израиля две недели назад. Такое число назвала газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на данные военных.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), общее число заложников в настоящее время составляет как минимум 203 человека. Кроме того, еще около 100 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил, что боевики ХАМАС обезглавливали израильских младенцев во время нападения. В свою очередь, ХАМАС отвергло все обвинения. Группировка обвинила СМИ в намерении скрыть преступления Израиля в секторе Газа.