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03:14, 20 октября 2023Мир

Названо число детей-заложников в плену у ХАМАС

JP: около 30 детей находятся в группе захваченных ХАМАС в Израиле заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Около 30 детей находятся в группе заложников, захваченных палестинским исламистским движением ХАМАС в ходе нападения на южные районы Израиля две недели назад. Такое число назвала газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на данные военных.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), общее число заложников в настоящее время составляет как минимум 203 человека. Кроме того, еще около 100 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил, что боевики ХАМАС обезглавливали израильских младенцев во время нападения. В свою очередь, ХАМАС отвергло все обвинения. Группировка обвинила СМИ в намерении скрыть преступления Израиля в секторе Газа.

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      Марина Совина
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