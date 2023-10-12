ЦАХАЛ подтвердил обезглавливание младенцев боевиками ХАМАС во время нападения

ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС обезглавливали израильских младенцев

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил, что боевики ХАМАС обезглавливали израильских младенцев во время нападения на выходных. Об этом сообщает BBC News.

Конрикус сослался на данные, полученные от судмедэксперта, посетившего кибуц Беэри. «Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно осмыслить и проверить эти сообщения [об убитых младенцах], и было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», — сказал он.

Конрикус также передал телеканалу Sky News, что еще один высокопоставленный израильский чиновник подтвердил данную информацию.

«Есть человек — высокопоставленный человек — личность которого была опознана в протоколе, я думаю, он был на CBS News, лично свидетельствовал о том, что он действительно видел отрубленные головы младенцев», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что израильские военные якобы обнаружили останки обезглавленных младенцев в израильском кибуце Кфар-Аза, но не представили никаких фото- или видео доказательств. Сама корреспондентка канала i24 Николь Зедек при этом заявила, что «поверила военным на слово».

Позднее телеканал опубликовал видео с заместителем командира 71-го отряда десантников ЦАХАЛ Давиди Бен Зионом, который и рассказал о «сотнях убитых мирных жителей, среди которых были младенцы и дети».

«[Боевики ХАМАС] убили их и отрубили некоторым головы, это ужасно видеть ... и мы все должны помнить, кто является врагом, и в чем заключается наша миссия, [ради] справедливости, где есть правая сторона, и весь мир должен быть за нас», — заявил Зион.

ХАМАС отвергло обвинения в массовом убийстве и обезглавливании детей, а также нападения на мирных жителей. Группировка обвинила СМИ в намерении скрыть преступления Израиля в секторе Газа. ХАМАС также указало, что планировало операцию только против израильской армии.