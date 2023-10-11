В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

Спикер ЦАХАЛ не подтвердила данные об обезглавленных младенцах в кибуце Кфар-Аза

Представитель израильской армии заявила об отсутствии достоверных данных о жестоком убийстве боевиками ХАМАС 200 человек и обезглавливании младенцев в израильском кибуце Кфар-Аза, о которых ранее сообщала корреспондент канала i24 Николь Зедек.

«Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации», — уточнила спикер одного из подразделений израильской армии в ответ на просьбу прокомментировать достоверность сообщений.

Ранее сообщалось, что израильские военные якобы обнаружили останки обезглавленных младенцев, но не представили никаких фото- или видео доказательств. Сама корреспондентка при этом заявила, что «поверила военным на слово».

Фото: @Nicole_Zedek

Позднее телеканал опубликовал видео с заместителем командира 71-го отряда десантников ЦАХАЛ Давиди Бен Зионом, который и рассказал о «сотнях убитых мирных жителей, среди которых были младенцы и дети».

[Боевики ХАМАС] убили их и отрубили некоторым головы, это ужасно видеть ... и мы все должны помнить, кто является врагом, и в чем заключается наша миссия, [ради] справедливости, где есть правая сторона, и весь мир должен быть за нас Давиди Бен Зион Заместитель командира 71-го отряда ЦАХАЛ

Реакции западных СМИ

Об этом же Бен Зион заявил корреспонденту «Би-би-си» Джереми Боуэну. Сам журналист отметил в своей публикации, что он «так и не попросил офицера показать ему тела погибших», чтобы удостовериться в том, что это действительно были мирные жители, а не убитые боевики.

«Очевидно, что убийство сотен мирных жителей нападавшими ХАМАСа является грубым нарушением законов войны. Израильтяне отвергают любое сравнение между тем как ХАМАС убивает мирных жителей, и тем, как палестинские мирные жители гибнут в результате их авиаударов», — резюмировал британский журналист, при этом подтвердил, что не видел никаких объективных данных о заявленных зверствах боевиков ХАМАС.

Телеканал CNN тоже обратился за комментарием в военное ведомство Израиля, где им ответили, что израильские военные «не могут подтвердить количество убитых там людей и не будут вдаваться в подробности того, как эти люди были убиты».

Фото: @Nicole_Zedek

Демонизация противника

Подобные методы черной пропаганды не являются чем-то редким в военное время. Стороны конфликта по-своему пытаются обесчеловечить противника через создание его образа агрессора, представляющего собой явную угрозу и преследующего только разрушительные варварские цели, чтобы внушить общественности ненависть к какой-либо стороне для объединения и сплочения.

Метод демонизации противника широко используется начиная с Первой мировой войны. Одним из самых известных мифов является распятый канадский солдат, которого якобы захватили немецкие солдаты во время сражения на Ипре 24 апреля 1915 года. Согласно опубликованной в британской газете The Times заметке от 10 мая 1915 года, немцы распяли его на дереве. После войны немецкая общественность потребовала доказательств существования подобного эпизода, на что британцы смогли предоставить лишь некоторые малоубедительные свидетельства очевидцев.