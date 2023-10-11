Израильская армия заявила об отсутствии данных об обезглавленных младенцах

Спикер израильской армии не подтвердила данные об обезглавленных младенцах

Спикер израильской армии заявила об отсутствии данных о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС обезглавливали в Израиле младенцев, о чем ранее сообщил канал i24. Об этом пишет Anadolu.

«Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации», — сказала представитель израильской армии.

При этом Insider утверждает, что спикер Армии обороны Израиля сообщил ему об обнаруженных солдатами обезглавленных младенцах в кибуце Кфар-Аза. Собеседник издания отметил, что не видел соответствующие фото или видео, об убитых детях ему рассказали солдаты, находящиеся на месте событий.