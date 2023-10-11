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09:33, 11 октября 2023Интернет и СМИ

Израильская армия заявила об отсутствии данных об обезглавленных младенцах

Спикер израильской армии не подтвердила данные об обезглавленных младенцах

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спикер израильской армии заявила об отсутствии данных о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС обезглавливали в Израиле младенцев, о чем ранее сообщил канал i24. Об этом пишет Anadolu.

«Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации», — сказала представитель израильской армии.

При этом Insider утверждает, что спикер Армии обороны Израиля сообщил ему об обнаруженных солдатами обезглавленных младенцах в кибуце Кфар-Аза. Собеседник издания отметил, что не видел соответствующие фото или видео, об убитых детях ему рассказали солдаты, находящиеся на месте событий.

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    Маргарита Щигарева
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