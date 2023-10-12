«Было трудно в это поверить» В Израиле подтвердили, что боевики ХАМАС обезглавливали младенцев

Представитель ЦАХАЛ Конрикус: боевики ХАМАС обезглавливали израильских младенцев

Боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС действительно обезглавливали израильских младенцев во время нападения. Эту информацию подтвердил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, сообщает BBC News.

Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно осмыслить и проверить эти сообщения [об убитых младенцах], и было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт Джонатан Конрикус представитель ЦАХАЛ

Отмечается, что Конрикус получил соответствующие данные от судмедэксперта, посетившего кибуц Беэри. Помимо представителя ЦАХАЛ эту информацию подтвердил еще один высокопоставленный израильский чиновник, передает Sky News.

Тем не менее израильские военные до сих пор не представили документальных подтверждений по количеству обезглавленных.

Телеканал сообщил о 200 телах, в том числе обезглавленных

11 октября журналистка телеканала i24 Николь Зедек взяла интервью у представителей ЦАХАЛ, которые сообщили о 200 телах, в том числе обезглавленных на юге Израиля в кибуце Кфар-Аза. В сообщении телеканала также говорилось, что среди них были дети и младенцы.

Впоследствии телеканал выложил запись с заместителем командира 71-го отряда десантников ЦАХАЛ Давиди Бен Зионом, который и рассказал о сотнях убитых мирных жителей. По его словам, палестинские боевики убили и обезглавили некоторых людей. Жители Израиля должны помнить, кто является врагом и в чем заключается миссия страны, подытожил военный.

Эту информацию он подтвердил изданию «Би-би-си», однако не представил никаких объективных данных о количестве погибших.

ХАМАС опровергло данные по обезглавленным в Израиле

ХАМАС отреагировало на материалы телеканала i24 и отвергло обвинения в массовом убийстве и обезглавливании детей, а также нападениях на мирных жителей. Представители группировки заявили, что за сфабрикованными обвинениями стоит цель скрыть преступления Израиля в секторе Газа.

В свою очередь представители ЦАХАЛ отказались комментировать совершенное палестинскими боевиками. На тот момент израильские военные не смогли подтвердить количество убитых там людей и не стали вдаваться в подробности того, как эти люди были убиты.

Российские власти отреагировали на обострение конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы поучаствовать в урегулировании ситуации, однако сейчас идет острая стадия. По его словам, у России устойчивые отношения с Израилем и дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий.

Но эта острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим Владимир Путин президент России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также высказался о вспышке конфликта. Он отметил, что нужно как можно скорее прийти к мирному решению, так как в случае продолжения конфликт грозит эскалацией и разрастанием.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет, представители движения объявили о начале военной операции.