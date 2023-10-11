«Я не мог поверить, что это происходит со мной» Трагические истории мирных жителей, ставших жертвами конфликта в Израиле

Число погибших в Израиле и Газе превысило 2000

Число жертв среди мирного населения Израиля и сектора Газа уже превысило 2000, но эта цифра лишь будет расти — израильские военные продолжают находить тела в приграничных районах, а авиаудары по анклаву приводят к новым смертям. «Лента.ру» собрала все, что известно про погибших с обеих сторон, а также про заложников палестинского движения ХАМАС.

По последним данным, число погибших в Израиле превысило 1200. Существенная часть погибших — около 260 человек — посетители музыкального фестиваля Nature Party в кибуце Реим, расположенного на границе с сектором Газа. 7 октября пересекшие границу боевики открыли огонь по пытавшимся бежать участникам рейв-вечеринки.

В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Разрушения привели к значительным потерям и среди гражданского населения. Так, министерство здравоохранения Палестины сообщает, что в результате авиаударов по Газе погибли 1,1 тысячи человек, более 5,3 тысячи пострадали.

Израильские военные продолжают находить тела погибших в приграничных районах

Число погибших мирных жителей со стороны Израиля продолжает расти: ЦАХАЛ находит все новые тела в районах, ранее зачищенных от боевиков. Нападавшие, по всей видимости, ходили по домам и либо убивали находившихся там людей, либо брали их в заложники. В некоторых случаях они поджигали здания, чтобы вынудить жильцов покинуть убежища.

В кибуце Нир-Оз боевики ворвались в дом пожилой женщины и сняли убийство на ее же смартфон. Жуткие кадры нападавшие выложили на странице женщины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) — так о случившемся ранним утром 8 октября узнали ее внуки

В другом приграничном кибуце, Кфар-Аза, израильские военные продолжают находить тела, в том числе и маленьких детей. Большую часть жертв расстреляли, есть и те, кто сгорел заживо, после того как боевики забросали их дома коктейлями Молотова. Некоторые из тел найдены обезглавленными. При этом информацию о том, что военные нашли тела 40 младенцев и детей, в том числе обезглавленных, распространенная изданием i24news, в ЦАХАЛ не подтвердили.

Один из командиров, работающих на месте, Давиди Бен Цион заявил корреспонденту «Би-би-си», что боевики ХАМАС были «машиной джихада, убивавшей безоружных людей, обычных граждан, которые просто хотели позавтракать».

Спасатели возле разрушенного полицейского участка на юге Израиля Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Около 100 человек могут находиться в заложниках ХАМАС

По разным данным, около 100 человек могли попасть в плен к боевикам ХАМАС. Часть похищений сняли сами нападавшие.

Так, на одном из видео боевик демонстрирует толпе полуобнаженную девушку, лежащую в кузове без сознания в неестественной позе, на голове видна кровь. Позднее в девушке по татуировкам и дредам опознали немецкую татуировщицу Шани Лук, которая приехала в кибуц Реим на фестиваль Nature Party. Мать Лук сообщила 10 октября, что ее дочь жива, но находится в критическом состоянии, и ей требуется срочная эвакуация. Подтвердить эту информацию пока не удалось.

На другом видео, выложенном в соцсети, запечатлен момент похищения 25-летней Ноа Аграмани, которая умоляет боевиков не убивать ее, когда те насильно усаживают ее на мопед. Девушка протягивает руки к своему молодому человеку, Авинатану Ору, удерживаемому боевиками. Судьба обоих пока остается неизвестной

В плену ХАМАС оказалась вся семья израильтянина Йони Ашера — боевики похитили его супругу и двух дочерей 2 и 4 лет, приехавших навестить свекровь в приграничном кибуце Нир-Оз. 7 октября жена Ашера позвонила мужу и рассказала, что в дом ворвались боевики, затем связь прервалась. На одном из видео с заложниками мужчина узнал своих родных. «Я не мог поверить, что это происходит со мной. Это был кошмар», — поделился Ашер с журналистами. Мужчина по-прежнему не знает, что с его близкими.

В заложниках у ХАМАС есть и пожилые люди. Среди них — 85-летняя Йаффа Адар, которую боевики увезли в сектор Газа на гольф-каре. Ее родные серьезно опасаются за ее жизнь — у пенсионерки с собой нет жизненно необходимых лекарств. «Надеюсь, она жива, но она страдает каждую минуту», — рассказала журналистам ее внучка Адва Адар.

Часть заложников могла погибнуть во время авиаударов по Газе

Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что среди заложников группировки есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе России и Китая. Об этом же ранее сообщал и посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Российская дипмиссия в Палестине не смогла проверить достоверность этих заявлений, а глава отдела по внешним связям ХАМАС Басем Наим заявил «Ленте.ру», что группировка не может установить точное число заложников, их гражданство, пол и возраст из-за продолжающихся боевых действий.

«Израильские бомбардировки и атаки на наш народ настолько интенсивны, что даже мы не можем быть уверены, что некоторые заложники не были убиты в результате авиаударов», — заявил представитель ХАМАС.

Голубь пролетает над обломками домов, разрушенных в результате израильских ударов по сектору Газа Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Авиаудары ЦАХАЛ по сектору Газа привели к потерям среди мирного населения

Сотни мирных жителей погибают с палестинской стороны в результате ответных ударов ЦАХАЛ по объектам в секторе Газа. Многие из военных целей, как отмечает израильская армия, расположены в жилых и гражданских строениях.

168 зданий в секторе Газа полностью разрушены

По данным ООН, в результате ударов израильской армии были полностью уничтожены 1009 жилищных единиц, и еще свыше 13 тысяч — повреждены. А 9 октября на севере Газы в результате ракетного удара по жилому зданию погибли десять человек из одной семьи, включая пятерых детей, отмечает организация.

Помимо свыше 1055 погибших, около пяти тысяч жителей Газы получили ранения разной степени тяжести. В больницах в анклаве закончились койки для раненых, не хватает лекарств и медицинских расходников, заявили в палестинском министерстве здравоохранения. При этом около 60 процентов погибших и пострадавших в Газе — женщины и дети.

Почти половина жителей двухмиллионного сектора Газа — дети, по данным ЮНИСЕФ

Среди недавних объектов, по которым нанесен удар, Исламский университет в Газе, который ЦАХАЛ назвал «важным оперативным и военным центром» ХАМАС.

Свыше 200 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по состоянию на 21:00 10 октября 263 934 палестинца были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа. Большая часть из них — свыше 175 тысяч — укрываются в школах, построенных Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам.

Масштабы продолжающихся боевых действий привели к серьезным гуманитарным последствиям. Дома, школы, медицинские учреждения и другая инфраструктура были повреждены и разрушены Линн Хастингс координатор ООН по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке

Кроме того, в результате авиаударов были уничтожены две из трех основных телекоммуникационных линий, из-за чего в анклаве отмечаются перебои с мобильной связью и интернетом, сообщают в ООН. Международная организация также зафиксировала уже 37 атак на учреждения здравоохранения в Газе. Кроме того, нападениям подверглись инфраструктурные объекты инициативы международной организации по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) в анклаве.

Серьезным ударом по мирному населению Газы стало прекращение поставок Израилем электричества: днем 10 октября единственная в анклаве электростанция отключилась из-за нехватки топлива. Как отмечает Al Jazeera, перекрытие всех пограничных КПП Газы делает невозможными новые поставки топлива, нужного для работы аварийных электрогенераторов. Кроме того, 9 октября израильские власти прекратили подачу воды. «Это решение затрагивает более 610 тысяч человек в Газе и приведет к нехватке питьевой воды», — подчеркнули в ООН.