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22:14, 11 октября 2023Россия

Путин заявил об острой стадии палестино-израильского конфликта

Президент России Путин заявил об острой стадии палестино-израильского конфликта
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва могла бы внести свою лепту и свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, однако на данный момент он на очень острой стадии. Об этом пишет РИА Новости.

«Но эта острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим», — подчеркнул российский лидер. По его словам, у России устойчивые отношения с Израилем и дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий.

Ранее Путин заявил, что Израиль частично занял исконно палестинские земли, в том числе при помощи военной силы. «Часть земель, которые палестинцы считают исконно палестинскими, занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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