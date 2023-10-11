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15:36, 11 октября 2023Мир

Путин заявил о занятии Израилем части исконно палестинских земель

Президент России Путин: Израиль занял часть исконно палестинских земель силой

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Израиль частично занял исконно палестинские земли, в том числе при помощи военной силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает Russia Today.

«Часть земель, которые палестинцы считают частью исконно палестинскими, она занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — рассказал российский лидер.

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    Максим Габриелян
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