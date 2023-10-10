Путин выступил за решение вопроса суверенного палестинского государства

Путин: необходимо решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина

Президент России Владимир Путин в рамках переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина. Его слова передает ТАСС.

«Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», — заявил российский лидер.

Путин также добавил, что конфликт стал неудачным результатом попыток Вашингтона урегулировать конфликт, которые не учитывают «коренных интересов палестинского народа».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта — Израилем и Палестиной.

Дипломат также добавил, что Россия твердо убеждена в деструктивности курса последних лет, так как он представлял собой попытку перечеркнуть схему двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта. Именно эти причины, по мнению ведомства, привели к обострению ситуации.