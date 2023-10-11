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16:57, 11 октября 2023Мир

Путин напомнил о позиции России по созданию палестинского государства

Президент Путин: Россия всегда выступала за создание палестинского государства

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва всегда выступала за создание палестинского государства, напомнил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на заседании в рамках Российской энергетической недели (РЭН) в среду, 11 октября, передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что позиция России по Палестине и Израилю складывалась на протяжении десятилетий и она хорошо известна и обеим сторонам конфликта. «Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — сказал он.

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