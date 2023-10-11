Число погибших в секторе Газа перевалило за тысячу

Минздрав Газы сообщил о 1055 погибших в результате ударов Израиля

В результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа погибли 1055 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава Газы.

«По данным на 12.30 среды 1055 граждан погибли, еще 5184 получили ранения различной степени», — указали в ведомстве.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Исламскому университету сектора Газа.

7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили более сотни заложников.

Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.