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11:52, 11 октября 2023Мир

ЦАХАЛ нанес удар по Исламскому университету в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по Исламскому университету в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Исламскому университету сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале в Telegram.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по важному оперативному и военному центру террористической организации ХАМАС в секторе Газа — Исламскому университету. Университет использовался как тренировочный лагерь ХАМАС для сотрудников военной разведки, а также для разработки и производства оружия. ХАМАС использовал университетские конференции для сбора средств на терроризм. Университет поддерживал тесные связи с высшим руководством ХАМАС», — говорится в сообщении.

В настоящее время ЦАХАЛ продолжает широкомасштабные удары в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ заявил об обстреле израильского блокпоста со стороны границы с Ливаном. Сообщается, что неизвестные обстреляли военный пост с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

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    Дарья Балацкая
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