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11:06, 11 октября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил об обстреле израильского блокпоста со стороны Ливана

ЦАХАЛ: израильский блокпост обстреляли с помощью ПТУР со стороны Ливана

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что неизвестные обстреляли блокпост израильских военных с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) со стороны границы с Ливаном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале в Telegram.

«Некоторое время назад был зафиксирован запуск противотанковой ракеты из Ливана по военному посту, прилегающему к населенному пункту Араб Аль-Арамше на ливанской границе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ответ на запуск противотанковых ракет ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по территории Ливана.

Ранее ЦАХАЛ применил фосфорные снаряды при обстреле Ливана. Как сообщает издание, обстрелы привели к пожарам в сосновых рощах и садах местных жителей, а сильный дым вынудил население деревень покинуть дома.

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    Дарья Балацкая
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