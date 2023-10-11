ЦАХАЛ заявил об обстреле израильского блокпоста со стороны Ливана

ЦАХАЛ: израильский блокпост обстреляли с помощью ПТУР со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что неизвестные обстреляли блокпост израильских военных с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) со стороны границы с Ливаном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале в Telegram.

«Некоторое время назад был зафиксирован запуск противотанковой ракеты из Ливана по военному посту, прилегающему к населенному пункту Араб Аль-Арамше на ливанской границе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ответ на запуск противотанковых ракет ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по территории Ливана.

Ранее ЦАХАЛ применил фосфорные снаряды при обстреле Ливана. Как сообщает издание, обстрелы привели к пожарам в сосновых рощах и садах местных жителей, а сильный дым вынудил население деревень покинуть дома.