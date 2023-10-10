Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 10 октября 2023Мир

Израиль применил фосфорные снаряды при обстреле Ливана

Al Jadeed: Израиль обстреливает Ливан фосфорными снарядами

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия Израиля обстреливает ливанскую территорию фосфорными снарядами, сообщает телеканал Al Jadeed.

Израильская артиллерия открыла огонь после атаки боевиков не ее позиции в районе Кфар-Шуба. Военные используют для обстрела фосфорные снаряды, которые привели к пожарам в сосновых рощах и садах местных жителей, расположенных на высотах Шебаа. Сильный дым вынудил население деревень покинуть дома и спуститься в долину Марджаюн.

По данным телеканала, вертолеты Израиля уничтожили два командно-наблюдательных пункта шиитской милиции «Хезболлах».

Ранее по территории Израиля было выпущено по меньшей мере шесть ракет из района Эль-Клейла на юге Ливана.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа

    Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль

    Боррель заявил о поддержке в ЕС оказания помощи Палестине

    Анита Цой разъехалась с мужем после 26 лет брака

    Крокодил укусил сотрудника зоопарка за средний палец на глазах у посетителей

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о болезненных косметологических процедурах

    В США испытали превосходящий ракеты снаряд

    Любителям кофе и курильщикам назвали неочевидное последствие вредных привычек

    Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ территории ДНР

    В Абхазии заявили о готовности присоединиться к Союзному государству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости