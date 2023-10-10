Израиль применил фосфорные снаряды при обстреле Ливана

Al Jadeed: Израиль обстреливает Ливан фосфорными снарядами

Армия Израиля обстреливает ливанскую территорию фосфорными снарядами, сообщает телеканал Al Jadeed.

Израильская артиллерия открыла огонь после атаки боевиков не ее позиции в районе Кфар-Шуба. Военные используют для обстрела фосфорные снаряды, которые привели к пожарам в сосновых рощах и садах местных жителей, расположенных на высотах Шебаа. Сильный дым вынудил население деревень покинуть дома и спуститься в долину Марджаюн.

По данным телеканала, вертолеты Израиля уничтожили два командно-наблюдательных пункта шиитской милиции «Хезболлах».

Ранее по территории Израиля было выпущено по меньшей мере шесть ракет из района Эль-Клейла на юге Ливана.