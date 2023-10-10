По Израилю нанесли новый ракетный удар с территории Ливана

Al Hadath: по Израилю было выпущено 6 ракет с территории Ливана

По территории Израиля было выпущено по меньшей мере 6 ракет из района Эль-Клейла на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«6 ракет были запущены с равнины Эль-Клейла в сторону Галилеи», — говорится в публикации.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что израильские бойцы ведут ответный артиллерийский огонь.

Ранее подразделение «Бригады Аль-Кассама», входящее в ХАМАС, сообщило о возобновлении обстрелов израильского города Ашкелон.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. По территории страны выпустили около 3000 ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили не менее 130 заложников.