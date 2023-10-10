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17:42, 10 октября 2023Мир

ХАМАС возобновило ракетные обстрелы Израиля

Представители ХАМАС сообщили о возобновлении обстрелов израильского Ашкелона

Фото: Amir Cohen / Reuters

Подразделение «Бригады Аль-Кассама», входящее в ХАМАС, сообщило о возобновлении обстрелов израильского города Ашкелон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале в Telegram.

«Бригады "Аль-Кассам" продолжают обстреливать оккупированный Ашкелон в ответ на перемещение гражданского населения [со стороны израильских представителей]», — говорится в сообщении.

Представители Армии обороны Израиля уже подтвердили, что в районе города звучат предупреждающие о ракетных обстрелах сирены воздушной опасности.

Ранее боевики ХАМАС сообщали, что возобновят обстрелы города после 17:00 по местному времени (17:00 мск), дав местным жителям время на сборы и эвакуацию. «В ответ на преступление врага, которое заключается в принуждении нашего народа покинуть свои дома в ряде районов сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность до пяти часов вечера этого дня покинуть его», — заявил представитель движения Абу Убайда.

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    Виктория Кондратьева
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