ХАМАС возобновило ракетные обстрелы Израиля

Представители ХАМАС сообщили о возобновлении обстрелов израильского Ашкелона

Подразделение «Бригады Аль-Кассама», входящее в ХАМАС, сообщило о возобновлении обстрелов израильского города Ашкелон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале в Telegram.

«Бригады "Аль-Кассам" продолжают обстреливать оккупированный Ашкелон в ответ на перемещение гражданского населения [со стороны израильских представителей]», — говорится в сообщении.

Представители Армии обороны Израиля уже подтвердили, что в районе города звучат предупреждающие о ракетных обстрелах сирены воздушной опасности.

Ранее боевики ХАМАС сообщали, что возобновят обстрелы города после 17:00 по местному времени (17:00 мск), дав местным жителям время на сборы и эвакуацию. «В ответ на преступление врага, которое заключается в принуждении нашего народа покинуть свои дома в ряде районов сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность до пяти часов вечера этого дня покинуть его», — заявил представитель движения Абу Убайда.