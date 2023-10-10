В ХАМАС дали несколько часов жителям израильского Ашкелона на эвакуацию

ХАМАС дало несколько часов жителям Ашкелона в Израиле, чтобы покинуть свои дома

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) дали жителям израильского города Ашкелон время до 17:00 (совпадает с мск) на сборы вещей и эвакуацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель движения Абу Убайда.

«В ответ на преступление врага, которое заключается в принуждении нашего народа покинуть свои дома в ряде районов сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность до пяти часов вечера этого дня покинуть его», — написал он.

Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.