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16:04, 10 октября 2023Мир

В ХАМАС дали несколько часов жителям израильского Ашкелона на эвакуацию

ХАМАС дало несколько часов жителям Ашкелона в Израиле, чтобы покинуть свои дома

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) дали жителям израильского города Ашкелон время до 17:00 (совпадает с мск) на сборы вещей и эвакуацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель движения Абу Убайда.

«В ответ на преступление врага, которое заключается в принуждении нашего народа покинуть свои дома в ряде районов сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность до пяти часов вечера этого дня покинуть его», — написал он.

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Ранее стало известно, что Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

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    Глеб Бажуткин
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