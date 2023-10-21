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17:13, 21 октября 2023Мир

В ЦАХАЛ допустили освобождение заложников военным путем

Спикер ЦАХАЛ Адри: Израиль не исключает освобождение заложников военным путем

Фото: Gil Eliyahu / Reuters

Израиль не исключает освобождение военным путем заложников, похищенных палестинской радикальной группировкой ХАМАС. С таким заявлением выступил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри. Его цитирует РИА Новости.

«Я ничего не исключаю, я говорю, что существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом, и мы не комментируем их работу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Есть заложники разных национальностей», — сказал он. По его информации, на данный момент в заложниках у ХАМАС находятся 7 человек из России, 7 — из Германии, 7 — из Аргентины и 8 — из США.

Ране стало известно, что число людей, находящихся в списке заложников радикального палестинского движения ХАМАС, возросло до 210.

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      Глеб Бажуткин
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