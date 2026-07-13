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08:55, 13 июля 2026Экономика

Основной заказчик пригрозил отказаться от российского самолета

«Ъ»: Контракт на поставку Ту-214 может сорваться из-за его высокой цены и неэффективности
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Твердый контракт крупнейшей частной российской авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 100 российских среднемагистральных лайнеров Ту-214 может сорваться или быть пересмотрен до минимальных значений. Об этом со ссылкой на источники в авиапроме сообщает «Коммерсантъ».

По их данным, перевозчик требует от производителя — Казанского авиационного завода (КАЗ) — юридически зафиксировать модернизацию самолета под двухчленный экипаж, гарантировать улучшение его летно-технических характеристик (ЛТХ) и минимизировать простой на обслуживание.

Все современные гражданские авиалайнеры рассчитаны на экипаж без бортинженера, что делает их эффективнее с точки зрения расходов. Однако доработать кабину Ту-214 — модернизации советского Ту-204 — не удается.

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Впервые требование к КАЗ переделать кабину Ту-214 в соответствии с современными стандартами предъявил в конце 2022 года еще «Аэрофлот». Тогда авиакомпания думала о покупке 40 таких самолетов, но в итоге отказалась от них из-за проблем с ЛТХ, остановив выбор на МС-21.

Представитель S7 подтвердил, что им интересна модификация самолета с двухчленной кабиной экипажа, хотя компания допускает передачу ей нескольких машин с трехчленной кабиной. По его словам, обсуждение поставок продолжается — стороны детализируют техническое задание, прорабатывают финансовую модель и логистические процессы.

Что касается финансовой модели, то собеседники издания утверждают, что стоимость нового Ту-214 стала отдельной проблемой. Вначале в S7 думали, что смогут получить машину по той же цене, что предусматривалась для «Аэрофлота» — до 3,3 миллиарда рублей, но теперь речь идет уже о 8,9 миллиарда рублей, хотя Минпромторг надеется получить субсидию для снижения стоимости на треть, до шести миллиардов. Также ведомство продолжает искать средства на модернизацию кабины.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что поставки Ту-214 российским авиакомпаниям начнутся в 2027 году. При этом в июне прошлого года первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что «государственная авиация не ставит задачу перехода на двухчленный экипаж», рассчитывая, что когда-нибудь производитель сможет доработать самолет.

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