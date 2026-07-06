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14:45, 6 июля 2026Экономика

Назван новый срок поставок советского лайнера авиакомпаниям

Премьер Мишустин анонсировал поставки Ту-214 российским авиакомпаниям в 2027 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Поставки среднемагистрального лайнера Ту-214 российским авиакомпаниям начнутся с 2027 года. Об этом во время пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что самолет, являющейся модернизированной версией еще советской модели Ту-204, получил сертификат типа в декабре прошлого года.

Комплексная программа развития авиаотрасли, принятая в 2022 году, предполагала возобновление производства Ту-214 еще в 2023-м. Предполагалось, что уже с 2025 года перевозчики смогут выпускать по десять машин каждый год. Однако производитель — Казанский авиастроительный завод (КАЗ) — пока не может собирать более одного борта в год.

В январе глава Минпромторга Антон Алиханов говорил о возможности КАЗ производить 20 единиц Ту-214 в год. На тот момент начать серийный выпуск лайнера хотели до конца года, но теперь, по всей видимости, речь идет о переносе сроков поставок. При этом в мае гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев рассказал, что спрос на модернизированный советский самолет растет.

Такая динамика наблюдается на фоне очередного сдвига сроков поставок в авиакомпании самолетов SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, и МС-21.

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