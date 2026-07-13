Названы неочевидные симптомы рака яичников

Онкогинеколог Комар: Постоянное вздутие живота может говорить о раке яичников

Рак яичников относится к числу онкозаболеваний со стертой клинической картиной: его первые признаки нередко напоминают нарушения пищеварения. Как рассказал «Газете.Ru» врач-онкогинеколог «СМ-Клиники» Иван Комар, именно из-за этого женщины часто обращаются к врачу слишком поздно, списывая недомогание на стресс, погрешности в питании или возраст.

Специалист обратил внимание на несколько характерных симптомов, которые должны насторожить. Прежде всего — периодические тянущие боли и дискомфорт внизу живота, которые могут появляться и исчезать. Второй частый признак — стойкое вздутие живота, не проходящее после коррекции рациона и сопровождающееся чувством тяжести.

Также без видимых причин могут возникать длительные запоры, не проходящие неделями: по мере роста опухоль сдавливает соседние органы и нарушает перистальтику кишечника. На поздних стадиях возможно скопление жидкости в брюшной полости (асцит). К тревожным сигналам врач также отнёс быстрое насыщение даже от небольшой порции еды, тошноту, выраженную слабость и общее истощение.

Для ранней диагностики Комар рекомендует регулярно проходить обследования. Наиболее информативными методами он назвал трансвагинальное УЗИ и анализ крови на онкомаркер СА-125.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, у которой выявили последнюю стадию рака молочной железы, удивила своего онколога спустя три года после постановки диагноза.