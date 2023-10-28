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14:44, 28 октября 2023Мир

Израиль опроверг начало широкомасштабной операции в Газе

Посол Израиля в России Бен Цви: широкомасштабная операция в Газе не начиналась
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Широкомасштабная операция Израиля в секторе Газа еще не начиналась. Факт начала опроверг посол страны в России Бен Цви, его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил, что атаки по движению ХАМАС осуществляются и с суши, и с моря, однако, по словам дипломата, израильские военные используют для операции другой термин.

«Наши военные это называют узкомасштабной военной операцией. Так что я буду повторять их слова. Военная операция — да, с воздуха, с моря, суши проводится. Но, опять же, по заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция», — заявил посол Израиля в России.

Ранее движение ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Марк Леонов
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