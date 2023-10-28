ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля

В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля на сектор Газа

Попытка наземного наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по трем направлениям в сектор Газа провалилась. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на члена руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.

По его утверждению, ночная попытка вторжения провалилась: израильская армия понесла большие потери. Барак уточнил, что ЦАХАЛ пришлось использовать вертолеты для эвакуации пострадавших.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.