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11:11, 28 октября 2023Мир

ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля

В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля на сектор Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Попытка наземного наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по трем направлениям в сектор Газа провалилась. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на члена руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.

По его утверждению, ночная попытка вторжения провалилась: израильская армия понесла большие потери. Барак уточнил, что ЦАХАЛ пришлось использовать вертолеты для эвакуации пострадавших.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Екатерина Кашурникова
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