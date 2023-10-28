Израиль нанес удар по командиру ХАМАС

ЦАХАЛ нанес удар по командиру ВМС ХАМАС Абу Цахибану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по одному из командиров ХАМАС. Об этом ЦАХАЛ объявил в Telegram.

По данным израильских военных, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему бригадой военно-морских сил ХАМАС Ратибу Абу Цахибану. Объект находился в городе Газа, уточнили в ЦАХАЛ.

28 октября ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Абу Ракаба, который отвечал за средства противовоздушной обороны и атаки дронов. В публикации отмечается, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС ночью.

В свою очередь, представители ХАМАС заявили о провалившейся попытке наземного наступления Израиля. При этом ЦАХАЛ пришлось использовать вертолеты для эвакуации пострадавших.