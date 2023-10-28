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11:09, 28 октября 2023Мир

Израиль нанес удар по командиру ХАМАС

ЦАХАЛ нанес удар по командиру ВМС ХАМАС Абу Цахибану
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Nir Alon / ZUMA Press / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по одному из командиров ХАМАС. Об этом ЦАХАЛ объявил в Telegram.

По данным израильских военных, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему бригадой военно-морских сил ХАМАС Ратибу Абу Цахибану. Объект находился в городе Газа, уточнили в ЦАХАЛ.

28 октября ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Абу Ракаба, который отвечал за средства противовоздушной обороны и атаки дронов. В публикации отмечается, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС ночью.

В свою очередь, представители ХАМАС заявили о провалившейся попытке наземного наступления Израиля. При этом ЦАХАЛ пришлось использовать вертолеты для эвакуации пострадавших.

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      Варвара Кошечкина
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