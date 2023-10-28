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08:09, 28 октября 2023Мир

Израиль заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации отвечающего за ПВО главы воздушных сил ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила ликвидации главы воздушных сил ХАМАС, который отвечал за средства противовоздушной обороны (ПВО) и атаки дронов. Об этом ЦАХАЛ написал в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС ночью. Ликвидированный Абу Ракаба отвечал за атаки дронов и работу ПВО.

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Ранее в ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться.

Движение ХАМАС приветствовало данное решение и призвало незамедлительно начать выполнение резолюции. В свою очередь глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что страна решительно отвергает призыв к прекращению огня и считает его отвратительным.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Марина Совина
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