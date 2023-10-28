В ХАМАС приветствовали принятие Генассамблеи ООН резолюции по Ближнему Востоку

ХАМАС приветствовало принятие резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию

Движение ХАМАС приветствовало решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к перемирию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в Исламском движении сопротивления приветствуем резолюцию ГА ООН, призывающую к немедленному, постоянному и продолжительному гуманитарному перемирию», — говорится в заявлении движения.

ХАМАС также призвало незамедлительно начать выполнение резолюции. В движении отметили, что это даст возможность обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и необходимой помощи в сектор Газа.

В свою очередь Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что страна решительно отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и считает ее отвратительной.

Ранее в ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться.