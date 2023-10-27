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23:46, 27 октября 2023Мир

В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

За принятие резолюции проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться. При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС».

Ранее сообщалось, что Израиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. «Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры», — заявил представитель движения Даниэль Хагари.

Также спикер ЦАХАЛ Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС. По его словам, Израиль вступит в следующую фазу войны в «выбранное им время», которое Адри не уточнил.

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      Марина Совина
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