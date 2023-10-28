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21:10, 28 октября 2023Мир

Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны и назвал его цель

Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является ХАМАС

Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны. Его целью политик назвал уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Слова Нетаньяху передает The Guardian.

«Это второй этап войны. Наши призывы очень ясны — уничтожить военную и правительственную мощь ХАМАС и вернуть жертв домой», — заявил премьер-министр.

Также он добавил, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны Израиля с палестинским движением и желают еврейскому государству победы.

Также Биньямин Нетаньяху пообещал освободить всех пленных, которые находятся на территории сектора Газа у ХАМАС. Ранее ХАМАС назвало условие освобождения израильских заложников. Представитель военного крыла палестинского движения Абу Обейда потребовал освободить всех палестинских заключенных взамен на израильтян.

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      Екатерина Подвигина
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