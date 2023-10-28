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21:07, 28 октября 2023Мир

Нетаньяху пообещал освободить всех заложников из плена ХАМАС

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал освободить всех заложников ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Christophe Ena / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал освободить всех заложников, которые находятся на территории сектора Газа у ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, пишет ТАСС.

На встрече с родственниками попавших в плен граждан Нетаньяху заверил их, что Израиль сделает все возможное для освобождения пленных и использует любые возможности, чтобы вернуть их домой. Глава правительства подчеркнул, что возвращение заложников является одной из главных целей ведущейся в секторе Газа военной операции.

Ране ХАМАС назвало условие освобождения израильских заложников. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда потребовал освободить всех палестинских заключенных взамен на израильских заложников.

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      Екатерина Улитина
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