Нетаньяху пообещал освободить всех заложников из плена ХАМАС

Премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал освободить всех заложников ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал освободить всех заложников, которые находятся на территории сектора Газа у ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия главы правительства, пишет ТАСС.

На встрече с родственниками попавших в плен граждан Нетаньяху заверил их, что Израиль сделает все возможное для освобождения пленных и использует любые возможности, чтобы вернуть их домой. Глава правительства подчеркнул, что возвращение заложников является одной из главных целей ведущейся в секторе Газа военной операции.

Ране ХАМАС назвало условие освобождения израильских заложников. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда потребовал освободить всех палестинских заключенных взамен на израильских заложников.

