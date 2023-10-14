Хуситы выразили готовность воевать вместе с палестинцами

«Аль-Масира»: хуситы готовы воевать вместе с палестинцами против Израиля

Жители Йемена вышли на акции в поддержку Палестины под контролем шиитской группировки «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».

Демонстрации прошли в столице страны Сане и в ряде провинций. Митингующие держали в руках палестинские флаги и выкрикивали лозунги в поддержку палестинцев. Отмечается, что в «Ансар Алла» заявили о готовности принять участие в боевых действиях и отправить сотни тысяч бойцов на «защиту Палестины, ее народа и святых мест».

Кроме того, представитель группировки обвинил США в спонсировании «сионистского образования». Он добавил, что Великобритания и остальные страны Запада причастны к «преступлениям против палестинского народа».

Ранее американские власти исключили участие США в конфликте с Палестиной на стороне Израиля. Сообщалось, что израильская сторона, в свою очередь, выразила нежелание такого развития событий.