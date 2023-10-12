В США ответили на вопрос о планах воевать на стороне Израиля

Кирби исключил планы США воевать на стороне Израиля при его нежелании

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал вероятность участия США в конфликте с Палестиной на стороне Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби ответил на вопрос о планах воевать на стороне Израиля и исключил такую вероятность. Он подчеркнул, что Израиль выразил нежелание такого развития событий.

«Нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте», — подчеркнул он на брифинге Белого дома.

Ранее Кирби оценил вероятность отправки американских войск в Израиль. Он подчеркнул, что США пока этого не планируют. При этом Кирби добавил, что Вашингтон всегда будет опираться на свои интересы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.