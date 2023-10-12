Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 12 октября 2023Мир

В США ответили на вопрос о планах воевать на стороне Израиля

Кирби исключил планы США воевать на стороне Израиля при его нежелании
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби прокомментировал вероятность участия США в конфликте с Палестиной на стороне Израиля. Его слова приводит РИА Новости.

Кирби ответил на вопрос о планах воевать на стороне Израиля и исключил такую вероятность. Он подчеркнул, что Израиль выразил нежелание такого развития событий.

Материалы по теме:
Швейцария 200 лет не вступала в войны. Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
Швейцария 200 лет не вступала в войны.Почему после начала боевых действий на Украине ей сложно сохранить нейтралитет?
22 декабря 2022
Третье пришествие. Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
Третье пришествие.Нетаньяху снова премьер-министр Израиля. Почему он может стать посредником между Россией и Украиной?
14 ноября 2022
«Эти парни будут диктовать свои правила» Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
«Эти парни будут диктовать свои правила»Украинская мафия стала одной из сильнейших в Европе. Что стоит за ее влиянием?
17 января 2023

«Нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте», — подчеркнул он на брифинге Белого дома.

Ранее Кирби оценил вероятность отправки американских войск в Израиль. Он подчеркнул, что США пока этого не планируют. При этом Кирби добавил, что Вашингтон всегда будет опираться на свои интересы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео встречи с избитым его сыном Журавелем

    36-летняя Анна Хилькевич показала фигуру в нижнем белье

    Уголовное дело завели против Арестовича на Украине

    В США ответили на вопрос о планах воевать на стороне Израиля

    Белый дом высказался о поставляемом Израилю оружии

    МИД России предупредил о риске эскалации в регионе из-за ударов Израиля по Сирии

    В G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку

    Новак объяснил причину дефицита топлива в ЕС

    Россиянин перепутал шелуху от семечек с раковой опухолью

    В России объяснили закупки газа Европой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости