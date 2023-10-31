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17:05, 31 октября 2023Мир

Хуситы объявили о начале военной операции против Израиля

Представитель хуситов Яхья Сариа объявил о начале операции против Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа объявил о начале военной операции против Израиля. Видеообращение опубликовано в соцсети X (бывший Twitter).

Операция нацелена на поддержку «угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления», рассказал он. Кроме того, хуситы уже нанесли серию ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об ожесточенных боях с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа. Военные атаковали форпост группировки в северной части анклава, уничтожив установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия с боеприпасами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает в себя расширение наземных операций на территории анклава.

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      Варвара Кошечкина
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