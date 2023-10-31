Нетаньяху заявил о вступлении операции Израиля в Газе в третью фазу

Нетаньяху заявил о переходе Израиля к третьему этапу войны с ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что военная операция против радикального движения ХАМАС в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает в себя расширение наземных операций на территории анклава. Его слова приводит ТАСС.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно», — подчеркнул политик.

Он отметил, что первый этап, предполагающий блокирование сектора Газа, завершен. На втором этапе постоянно продолжаются атаки с воздуха. В третьей фазе расширяется наземное проникновение на территорию анклава.

Нетаньяху добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) систематически продвигается шаг за шагом. Действия военных включают в себя и усилия по освобождению заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

Премьер указал, что наземная операция открывает возможности для освобождения удерживаемых лиц, которые не будут упущены. Кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, трудности и потери, но в конечном итоге радикальное палестинское движение будет побеждено, сказал политик.

Он добавил, что израильские солдаты находятся в состоянии повышенной готовности и на северных границах, где продолжаются обстрелы со стороны Ливана. Нетаньяху предостерег шиитское движение «Хезболла» от вмешательства в конфликт.

Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о введении дополнительных сил в сектор Газа. По его словам, масштабы наземной операции продолжают увеличиваться.