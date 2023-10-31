Израиль сообщил об ожесточенных боях в глубине сектора Газа

ЦАХАЛ: военные ведут ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram об ожесточенных боях с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа.

Отмечается, что столкновения израильской армии с группировкой проходят во главе с сухопутными подразделениями. Кроме того, военные атаковали форпост ХАМАС в северной части анклава, уничтожив установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия с боеприпасами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает в себя расширение наземных операций на территории анклава. Он отметил, что израильские солдаты находятся в состоянии повышенной готовности и на северных границах, где продолжаются обстрелы со стороны Ливана.