Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 31 октября 2023Мир

Израиль сообщил об ожесточенных боях в глубине сектора Газа

ЦАХАЛ: военные ведут ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram об ожесточенных боях с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа.

Отмечается, что столкновения израильской армии с группировкой проходят во главе с сухопутными подразделениями. Кроме того, военные атаковали форпост ХАМАС в северной части анклава, уничтожив установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия с боеприпасами.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против ХАМАС в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает в себя расширение наземных операций на территории анклава. Он отметил, что израильские солдаты находятся в состоянии повышенной готовности и на северных границах, где продолжаются обстрелы со стороны Ливана.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Ученые нашли связь между активным образом жизни и достатком

      В Газу прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Египта

      На Урале двое детей провалились под неокрепший лед и попали на видео

      На Украине подтвердили угрозу закрытия границы с Польшей

      Хирург назвал россиянам три самые популярные операции для омоложения

      Пассажиры подрались в российском самолете, сорвали рейс и попали на видео

      Москвичам назвали самые мистические дома

      Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости