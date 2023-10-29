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20:13, 29 октября 2023Мир

Из Ливана выпустили 10 ракет по Израилю

ЦАХАЛ сообщил об ответном ударе после пуска 10 ракет из Ливана
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Lisi Niesner / Reuters

По территории Израиля было запущено 10 ракет из Ливана. Об этом сообщает в Telegram Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные сообщали о воздушной тревоге в прилегающем к ливанской границе регионе. После нее, по данным пресс-службы, было зафиксировано 10 пусков с территории Ливана по израильской территории. ЦАХАЛ ведет ответный огонь.

Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. «Хезболла» сообщила, что бойцы движения обнаружили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия.

При этом стало известно, что правительство Ливана ведет переговоры с руководством движения «Хезболла» о недопустимости участия в палестино-израильском конфликте. Власти опасаются, что начало наземной операции в Газе может подтолкнуть боевиков к полномасштабным боевым действиям с армией Израиля.

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