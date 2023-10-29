Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:44, 29 октября 2023Мир

«Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

«Хезболла» сообщила об обстреле израильской пехоты у границы Ливана

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ливанское движение «Хезболла» сообщило об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

«Хезболла» сообщила, что бойцы движения обнаружили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия. Замеченные солдаты Израиля были немедленно обстреляны отрядами Хезболла. В движении отмечают, что несколько израильских солдат получили ранения.

29 октября сообщалось, что правительство Ливана ведет переговоры с руководством движения «Хезболла» о недопустимости участия в палестино-израильском конфликте.

В тот же день Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

      ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террористов в районе КПП «Эрез»

      ВСУ нанесли ракетный удар по школе в ЛНР

      «Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

      Уголовное дело возбудили по факту возгорания российского нефтерезервуара

      «Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

      ВОЗ отказалась эвакуировать больницы из сектора Газа

      В Чехии отреагировали на предложение выйти из ООН

      Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

      Медведев перечислил десять факторов деградации Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости