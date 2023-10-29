«Хезболла» обстреляла израильских солдат у границы Ливана

«Хезболла» сообщила об обстреле израильской пехоты у границы Ливана

Ливанское движение «Хезболла» сообщило об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости.

«Хезболла» сообщила, что бойцы движения обнаружили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия. Замеченные солдаты Израиля были немедленно обстреляны отрядами Хезболла. В движении отмечают, что несколько израильских солдат получили ранения.

29 октября сообщалось, что правительство Ливана ведет переговоры с руководством движения «Хезболла» о недопустимости участия в палестино-израильском конфликте.

В тот же день Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана и нанес ответный удар.

