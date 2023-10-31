Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности

Bloomberg: ВС Саудовской Аравии привели в режим боевой готовности из-за Йемена

Вооруженные силы Саудовской Аравии были приведены в режим боевой готовности в связи со столкновениями с повстанцами-хуситами, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в ходе боевых действий против хуситов в провинции Джизан недалеко от границы с Йеменом были уничтожены четверо саудовских бойцов, а также была перехвачена ракета, которую запустили над территорией королевства в сторону Израиля.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что эсминец USS Carney на севере Красного моря 19 октября сбил три крылатые ракеты и несколько БПЛА, запущенных хуситами в Йемене. Он отметил, что среди американских военных потерь нет.