Беспилотные подводные лодки хуситов стали новой угрозой для США в Красном море

ABC: подводные лодки демонстрируют растущие возможности хуситов в борьбе с США

Беспилотные подводные лодки, используемые хуситами движения «Ансар Аллах», демонстрируют растущие возможности мятежников, а также являются новой угрозой для военных кораблей США в Красном море. Об этом заявил аналитик ABC News по национальной безопасности и обороне, бывший сотрудник Пентагона и агент ЦРУ Мик Малрой.

«Беспилотные надводные и подводные корабли, вероятно, труднее обнаружить и уничтожить, чем воздушные дроны и противокорабельные ракеты. Хуситы вряд ли способны производить это оружие самостоятельно, поэтому они, вероятно, исходят из Ирана», — объяснил Малрой.

По словам аналитика, хуситы совместно с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) проводили безуспешные атаки на американские корабли, однако сейчас они корректируют свою стратегию и начинают активно применять подводные лодки.

Малрой подчеркнул, что беспилотные системы вооружения представляют собой острую угрозу, поскольку они могут «подавить защиту корабля», атакуя его из нескольких измерений.

Ранее в сети появились кадры уничтожения ударного дрона США MQ-9 Reaper йеменскими хуситами. Представители «Ансар Аллах» сбили американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух» в провинции Ходейда.