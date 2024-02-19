Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 19 февраля 2024Мир

Уничтожение ударного дрона США хуситами сняли на видео

Йеменские хуситы сняли на видео уничтожение ударного дрона США MQ-9 Reaper

Представители йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» сняли на видео момент уничтожения ударного дрона США MQ-9 Reaper. Видео опубликовано на сайте Islamic World News.

На видео снят момент попадания ракеты класса «земля-воздух» по американскому БПЛА в провинции Ходейда. На кадрах видно, что беспилотник был сбит в относительной близости от жилой застройки.

17 февраля представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об уничтожении MQ-9 Reaper в воздушном пространстве провинции Ходейда. Он подчеркнул, что хуситы продолжат предпринимать все усилия для защиты территории.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

      В России рассказали об обстрелах Запорожской АЭС

      Российская певица получила травму на съемках экстремального шоу

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше