Уничтожение ударного дрона США хуситами сняли на видео

Йеменские хуситы сняли на видео уничтожение ударного дрона США MQ-9 Reaper

Представители йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» сняли на видео момент уничтожения ударного дрона США MQ-9 Reaper. Видео опубликовано на сайте Islamic World News.

На видео снят момент попадания ракеты класса «земля-воздух» по американскому БПЛА в провинции Ходейда. На кадрах видно, что беспилотник был сбит в относительной близости от жилой застройки.

17 февраля представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об уничтожении MQ-9 Reaper в воздушном пространстве провинции Ходейда. Он подчеркнул, что хуситы продолжат предпринимать все усилия для защиты территории.