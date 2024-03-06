Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота поднялась до рекордных $2153,5 за тройскую унцию

Мировая цена на золото обновила 6 марта исторический максимум, поднявшись выше 2153,55 доллара за тройскую унцию. После этого стоимость драгметалла на нью-йоркской бирже Comex немного отступила от рекордной отметки. На момент написания материала она составляла 2152 доллара.

Цены на золото растут всю неделю, приблизившись к рекордным уровням по фьючерсам и обновив их на споте еще во вторник, напоминает БКС Экспресс. Аналитики отмечают, что рост цен по-прежнему провоцирует геополитическая напряженность, в том числе новости о перебитых кабелях связи между Европой, Азией и Африкой.

В январе мировые центробанки закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота, что вдвое больше объемов предыдущего месяца, писал «Интерфакс». Вопреки рекордному росту цен продолжают скупать золотые слитки и состоятельные россияне. Объемы купленного ими в 2023 году эксперты предварительно оценивали в 40-50 тонн.