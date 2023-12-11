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08:42, 11 декабря 2023Экономика

Россияне продолжили покупать золото вопреки рекордному росту цен

Эксперт Гришунин: в 2023 году россияне купят 40–50 тонн золотых слитков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В 2023 году состоятельные россияне продолжили покупать золотые слитки. Спрос на драгоценный металл сохранился вопреки рекордному росту цен, со ссылкой на представителей российских банков пишет газета «Ведомости».

По словам директора департамента частного капитала Промсвязьбанка Евгения Сафонова, с начала года клиенты приобрели более 7 тонн золотых слитков (в 1,9 раза больше, чем в 2022 году). Объем размещенных на металлических счетах средств вырос более чем на 40 процентов, при этом на золотые счета приходится 70, а серебряные — 25 процентов объема средств. Клиенты ВТБ с начала года купили около 23 тонн слитков, с начала года средний вес сделки вырос до 17,7 килограмма золота, отметил эксперт организации. Число металлических счетов выросло до 50,4 тысячи (плюс 13 процентов).

Граждане продолжают покупать золото несмотря на рекордный рост цен. С начала года стоимость унции драгоценного металла поднялась на 9,8 процента, по состоянию на 8 декабря она стоила 2003,9 доллара. По мнению управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, к концу года россияне купят 40–50 тонн золотых слитков.

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По данным Минфина, в 2022 году россияне купили более 75 тонн инвестиционного золота в слитках (в 15 раз больше, чем в 2021 году). Рост спроса объяснили отменой в марте 2022-го НДС на покупку золотых слитков физлицами и продажу золота в 2022 и 2023 годах, а также возможностью продавать инвестиционное золото за наличную иностранную валюту. Также спрос обеспечила релокация капиталов из недружественных юрисдикций и враждебных валют в надежные активы, добавил Гришунин.

В 2023 году россияне могут побить рекорд прошлого года из-за устойчивого роста цен на драгоценный металл, заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «На фоне ослабления рубля к доллару, скачков инфляции и волатильности депозитных ставок золото в 2023 году выглядело привлекательным активом для инвестиций», —добавил он.

В начале декабря мировые цены на золото установили новый исторический рекорд — стоимость унции драгоценного металла превысила 2,15 тысячи долларов. На максимуме его стоимость взлетала до 2,152 тысячи долларов (плюс три процента к закрытию прошлой сессии), но позже скорректировалась до 2,09 тысячи долларов. Аналитики объяснили резкий взлет цен геополитической напряженностью вследствие конфликта Израиля и ХАМАС, слабым долларом и ожиданиями снижения процентных ставок.

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      Вячеслав Агапов
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