Мировые цены на золото резко взлетели

Мировые цены на золото установили новый исторический рекорд в $2150 за унцию

Мировые цены на золото установили новый исторический рекорд — 4 декабря стоимость унции драгоценного металла превысила 2,15 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

С момента открытия торгов золото подорожало на 0,23 процента. На максимуме стоимость драгоценного металла взлетала до 2,152 тысячи долларов (плюс три процента к закрытию прошлой сессии), но к моменту написания материала скорректировалась до 2,09 тысячи долларов.

Опрошенные CNBC аналитики объяснили резкий взлет цен геополитической напряженностью вследствие конфликта Израиля и Хамас. Также на цены повлияли слабый доллар и ожидания снижения процентных ставок.

По мнению экспертов, в 2024 году стоимость драгоценного металла может установить новые рекорды. К концу года цены на золото могут достичь 2,2 тысячи долларов за унцию, предположил глава отдела стратегии рынков, исследований глобальной экономики и рынков UOB Хенг Кун Хау. На котировки повлияют активные закупки центробанков, и стоимость золота в среднем составит 2,1 тысячи долларов за унцию, добавил глава отдела товарных стратегий TD Securities Барт Мелек,

Ранее стало известно, что Швейцария импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдавии на сумму 874 миллиона долларов, несмотря на санкции. При этом руководство страны отмечает, что эмбарго, к которому государство присоединилось с 4 августа 2022 года, указанные закупки не нарушили.

