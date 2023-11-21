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17:09, 21 ноября 2023Экономика

Швейцария закупилась золотом из России в условиях санкций

Швейцария заявила о ввозе в страну 14 тонн золота российского происхождения

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Швейцария, по данным на октябрь текущего года, импортировала более 14 тонн золота российского происхождения из Великобритании и Молдавии на сумму 874 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей страны.

Россия находится на втором месте по объемам добычи золота в мире и ранее была крупнейшим поставщиком драгоценных металлов на рынок Великобритании. В Швейцарии подчеркнули, что эмбарго, к которому государство присоединилось с 4 августа 2022 года, указанные закупки не нарушили.

В соответствии с разъясненным механизмом, золото, вывезенное из России до введения соответствующих ограничительных мер и произведенное заводами страны до 7 марта прошлого года, не подпадает под действие санкций.

В 2022 году Швейцария импортировала 28,5 тонны российского золота на 1,7 миллиарда долларов, писал «Интерфакс». В апреле и мае ввоз полностью прекратился, после чего возобновился, достигнув в августе пиковых значений в 5,7 тонны.

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      Дмитрий Воронин
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