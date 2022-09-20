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Швейцария рекордно закупила российское золото в условиях санкций

Bloomberg: Швейцария импортировала 5,7 тонны российского золота — максимум за два года

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Швейцарские центры переработки металлов нарастили импорт золота российского происхождения до рекордных за последние два года уровней, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенного управления Швейцарии.

По данным агентства, в августе Швейцария закупила 5,7 тонны российского золота на сумму 324 миллиона долларов. При этом золото прибывает из Великобритании, куда оно попало из России до 4 августа. До этой даты в силу еще не вступили санкции со стороны США, ЕС и Швейцарии на импорт золота из РФ, и ввоз был разрешен.

Владельцы золота из России переправляют его в Швейцарию для переплавки, что упростит процесс его дальнейшей продажи. Российское происхождение золота отталкивает многих покупателей в Европе, даже если оно было добыто в стране до начала специальной военной операции на Украине, хотя официально его можно продавать во многих центрах торговли, включая Лондон и Цюрих.

Россия находится на втором месте по объемам добычи золота в мире и ранее была крупнейшим поставщиком драгоценных металлов на рынок Великобритании. Сейчас же страна продолжает экспортировать свое золото в Китай, однако эти объемы незначительны и в августе составили лишь 0,3 из 182 тонн, закупленных КНР.

20 июля Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт золота из России. Под ограничения попали золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты. При этом из запрета исключили золотые слитки или готовые ювелирные изделия. Аналогичные санкции против российского золота также ввели США и Швейцария.

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Платон Щукин
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