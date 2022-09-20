Швейцария рекордно закупила российское золото в условиях санкций
Швейцарские центры переработки металлов нарастили импорт золота российского происхождения до рекордных за последние два года уровней, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенного управления Швейцарии.
По данным агентства, в августе Швейцария закупила 5,7 тонны российского золота на сумму 324 миллиона долларов. При этом золото прибывает из Великобритании, куда оно попало из России до 4 августа. До этой даты в силу еще не вступили санкции со стороны США, ЕС и Швейцарии на импорт золота из РФ, и ввоз был разрешен.
Владельцы золота из России переправляют его в Швейцарию для переплавки, что упростит процесс его дальнейшей продажи. Российское происхождение золота отталкивает многих покупателей в Европе, даже если оно было добыто в стране до начала специальной военной операции на Украине, хотя официально его можно продавать во многих центрах торговли, включая Лондон и Цюрих.
Россия находится на втором месте по объемам добычи золота в мире и ранее была крупнейшим поставщиком драгоценных металлов на рынок Великобритании. Сейчас же страна продолжает экспортировать свое золото в Китай, однако эти объемы незначительны и в августе составили лишь 0,3 из 182 тонн, закупленных КНР.
20 июля Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт золота из России. Под ограничения попали золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты. При этом из запрета исключили золотые слитки или готовые ювелирные изделия. Аналогичные санкции против российского золота также ввели США и Швейцария.