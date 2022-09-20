Швейцария рекордно закупила российское золото в условиях санкций

Bloomberg: Швейцария импортировала 5,7 тонны российского золота — максимум за два года

Швейцарские центры переработки металлов нарастили импорт золота российского происхождения до рекордных за последние два года уровней, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенного управления Швейцарии.

По данным агентства, в августе Швейцария закупила 5,7 тонны российского золота на сумму 324 миллиона долларов. При этом золото прибывает из Великобритании, куда оно попало из России до 4 августа. До этой даты в силу еще не вступили санкции со стороны США, ЕС и Швейцарии на импорт золота из РФ, и ввоз был разрешен.

Владельцы золота из России переправляют его в Швейцарию для переплавки, что упростит процесс его дальнейшей продажи. Российское происхождение золота отталкивает многих покупателей в Европе, даже если оно было добыто в стране до начала специальной военной операции на Украине, хотя официально его можно продавать во многих центрах торговли, включая Лондон и Цюрих.

Россия находится на втором месте по объемам добычи золота в мире и ранее была крупнейшим поставщиком драгоценных металлов на рынок Великобритании. Сейчас же страна продолжает экспортировать свое золото в Китай, однако эти объемы незначительны и в августе составили лишь 0,3 из 182 тонн, закупленных КНР.

20 июля Евросоюз согласовал частичный запрет на импорт золота из России. Под ограничения попали золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты. При этом из запрета исключили золотые слитки или готовые ювелирные изделия. Аналогичные санкции против российского золота также ввели США и Швейцария.