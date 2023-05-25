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14:17, 25 мая 2023Экономика

Названы главные покупатели российского золота

Reuters: на ОАЭ, Турцию и Китай пришлось 99,8 процента поставок российского золота

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Китай названы ключевыми покупателями российского золота после введения западных санкций. Об этом со ссылкой на данные таможни о поставках пишет Reuters.

С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года ОАЭ импортировали 75,7 тонны золота на сумму 4,3 миллиарда долларов и стали главным покупателем этого российского сырья. При этом в 2021 году Россия экспортировала в страну только 1,3 тонны. Также в лидерах Китай и Турция — обе страны импортировали за тот же период около 20 тонн золота каждая. Отмечается, что поставки в Китай шли через Гонконг.

На ОАЭ, Турцию и КНР суммарно пришлось 99,8 процента поставок российского золота. Общий объем экспорта при этом составил 116,3 тонны, однако, по оценкам консалтинговой компании Metals Focus, в 2022 году Россия произвела около 325 тонн золота. Эксперты предполагают, что остальная часть золота либо осталась в стране, либо была вывезена в ходе торговых операций, не попавших в официальную статистику.

Эксперт по поставкам золота Организации экономического сотрудничества и развития Луи Марешаль считает, что существует риск того, что российское золото могут переработать, чтобы скрыть его происхождение, а затем оно может поступить на рынки США и Европы. При этом Комитет по золотым слиткам правительства ОАЭ сообщил, что государство применяет четкие и надежные механизмы борьбы с незаконными товарами, отмыванием денег и организациями, на которые наложены санкции. «ОАЭ будут продолжать торговать открыто и честно со своими международными партнерами в соответствии со всеми действующими международными нормами, установленными ООН», — говорится в заявлении.

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Данные таможни показывают, что российские производители смогли найти новые рынки сбыта для драгоценного металла после того, как западные санкции ограничили его экспорт. Традиционно золото отправлялось в Лондон, но с 7 марта 2022 года Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов, без которого продажи в Европу невозможны. Позднее запрет на импорт российских слитков золота ввели Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Соединенные Штаты, Канада и Япония.

При этом перенос российского экспорта из Лондона не рассматривается экспертами как серьезный удар, так как этот центр торговли не зависит от России. Так, в 2021 году на золото из России приходилось 29 процентов импорта Лондона, а в 2018 году его доля была всего 2 процента, свидетельствуют британские торговые данные.

19 мая США внесли в санкционный список крупнейшую российскую золотодобывающую компанию «Полюс» и холдинговую структуру Polymetal, которая занимается добычей серебра, золота и меди. В список также попали бывший и нынешний руководители «Полюса» — Павел Грачев и Алексей Востоков, а также старший вице-президент Владимир Полин. Ограничения коснулись и дочерних структур компании.

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Влада Горячева
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