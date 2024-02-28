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09:58, 28 февраля 2024Экономика

Россия вошла в топ поставщиков золота в одну европейскую страну

Швейцария в 2023 году купила российское золото на $3,9 млрд

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия в 2023 году несмотря на действующие санкционные ограничения вошла в топ-6 по объему проданного Швейцарии золота — за 63,4 тонны страна получила 3,9 миллиарда долларов, подсчитали в РИА Новости.

Всего Швейцария приобрела в прошлом году на мировом рынке 2,3 тысячи тонн драгметалла, потратив максимальные с 2013 года 101,4 миллиарда долларов, а продала его на 107,2 миллиарда. Крупнейшими поставщиками золота в эту европейскую страну оказались США, ОАЭ и Узбекистан. В топ-3 главных покупателей вошли в свою очередь Китай, Индия и Турция.

Значительные объемы средств на закупки у Швейцарии потратил также Евросоюз (ЕС) — 8,2 миллиарда долларов. У России ЕС золото не покупает. Как отмечалось ранее, обходить собственное эмбарго швейцарцам позволяет декларирование принципа, согласно которому допускается приобретение золота, вывезенного из РФ до введения санкций.

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      Дмитрий Воронин
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