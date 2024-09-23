Цены на золото достигли исторического максимума на фоне дешевеющего серебра

Мировые цены на золото достигли исторического максимума в $2655,8 за унцию

Цены на золото достигли утром в понедельник исторического максимума, составив в ходе торгов 2 655,8 доллара за унцию. Об этом сообщает РИА Новости.

На момент написания материала стоимость драгметалла на нью-йоркской бирже Comex составляла 2653,5 доллара за унцию. На фоне этого серебро дешевеет на 0,25 процента, до 31,43 доллара за унцию.

Среди факторов, влияющих на ралли, в ходе которого золото в последнее время регулярно обновляет рекорды стоимости, аналитики называют ситуацию в США, где ФРС впервые с 2020 года понизила учетную ставку. При этом политическая ситуация перед выборами остается нестабильной, как и положение дел на Ближнем Востоке, где Израиль наносит удары по Ливану. Последнее подтолкнуло вверх и цены на нефть.

Специалисты Goldman Sachs ранее прогнозировали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. При этом некоторые эксперты с учетом того, что актив называют безопасной гаванью, куда бегут в условиях финансовой нестабильности, допускают и рост его стоимости до трех тысяч долларов.