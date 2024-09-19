Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 19 сентября 2024Экономика

Стоимости рекордно подорожавшего золота предсказали рост до психологической отметки

Экономист Роджерс допустил подорожание золота до $3 тыс. за унцию

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мировые цены на золото, установившие в четверг, 19 сентября, очередной рекорд на фоне решения ФРС США о снижении ставки до 4,75-5,00 процента, могут вырасти до трех тысяч долларов за унцию. Это допустил в беседе с «Абзацем» экономист и политолог Александр Роджерс.

Говоря о гипотетическом подорожании драгметалла до этой психологической отметки, эксперт напомнил, что золото называют безопасной гаванью, куда бегут в условиях финансовой нестабильности. Он отметил, что, поскольку американская экономика находится на грани кризиса, в стране «бешено печатают деньги, доллар обесценивается», «многие инвесторы спасают деньги в золоте, поэтому цена на него будет и дальше расти».

Специалисты Goldman Sachs ранее предсказывали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. 19 сентября показатель достигал 2604,4 доллара, а на момент написания материала составлял 2601,8 доллара.

Золото в сентябре регулярно бьет рекорды стоимости, что аналитики объясняют в том числе опасениями участников торгов, связанными с дестабилизацией политической ситуации в США и другими геополитическими факторами.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» назвала взрыв пейджеров в Ливане ведущим к объявлению войны терактом

      Лидер «Хезболлы» объявил о состоянии войны с Израилем

      В США признали атаку ВСУ на Курскую область катастрофическим провалом

      Венгрия вслед за Германией устремилась в Среднюю Азию

      Прославившаяся во время Игр-2024 девушка-стрелок снялась для модного журнала

      Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club. Что будет дальше?

      В США подсчитали число желающих получить пособие по безработице

      В постпредстве России при ОБСЕ заявили об уничтожении двух третей полученных Киевом Abrams

      Россиянка приехала из путешествия с шоколадкой с наркотиками и попалась в аэропорту

      Банку России разрешат объявлять сотрудников ветеранами труда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше