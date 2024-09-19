Стоимости рекордно подорожавшего золота предсказали рост до психологической отметки

Экономист Роджерс допустил подорожание золота до $3 тыс. за унцию

Мировые цены на золото, установившие в четверг, 19 сентября, очередной рекорд на фоне решения ФРС США о снижении ставки до 4,75-5,00 процента, могут вырасти до трех тысяч долларов за унцию. Это допустил в беседе с «Абзацем» экономист и политолог Александр Роджерс.

Говоря о гипотетическом подорожании драгметалла до этой психологической отметки, эксперт напомнил, что золото называют безопасной гаванью, куда бегут в условиях финансовой нестабильности. Он отметил, что, поскольку американская экономика находится на грани кризиса, в стране «бешено печатают деньги, доллар обесценивается», «многие инвесторы спасают деньги в золоте, поэтому цена на него будет и дальше расти».

Специалисты Goldman Sachs ранее предсказывали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году. 19 сентября показатель достигал 2604,4 доллара, а на момент написания материала составлял 2601,8 доллара.

Золото в сентябре регулярно бьет рекорды стоимости, что аналитики объясняют в том числе опасениями участников торгов, связанными с дестабилизацией политической ситуации в США и другими геополитическими факторами.