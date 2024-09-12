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16:59, 12 сентября 2024Экономика

Стоимость золота побила исторический рекорд

Стоимость золота установила новый исторический рекорд, достигнув $2575 за унцию

Фото: Mike Segar / Reuters

Мировые цены на золото побили исторический рекорд, поднявшись на нью-йоркской бирже Comex выше отметки в 2575 долларов за унцию, свидетельствуют результаты торгов.

На момент написания материала стоимость драгметалла росла примерно на 1,5 процента.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, усилившийся интерес инвесторов к золоту сигнализирует в том числе об их опасениях насчет дестабилизации политической ситуации в США на фоне итогов дебатов кандидатов в президенты страны. Он напомнил, что сохраняется значимость и других геополитических факторов, а также указал на то, что золото имеет обратную корреляцию с долларом, который продолжает слабеть третий месяц подряд, потеряв с начала июля 4,03 процента к корзине шести резервных валют.

Специалисты Goldman Sachs ранее прогнозировали, что золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году.

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      Дмитрий Воронин
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