Мировые цены на нефть резко выросли

Стоимость барреля нефти Brent превысила 75 долларов впервые с начала сентября

Стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с начала сентября, свидетельствуют данные торгов. Показатель достигал 75,05 доллара, а на момент написания материала рос на 1,68 процента, до 74,89 доллара.

Указанная динамика наблюдается на фоне решения ФРС США понизить ставку до 4,75-5 процентов годовых, а также обострения ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль начал бомбить Ливан, что вызвало опасения по поводу расширения вооруженного конфликта.

Ранее резкое снижение мировых цен на нефть, наблюдавшееся в последние недели, связали с рядом факторов, которые носят объективный и продолжительный характер. В частности, участники рынка отнесли к ним проблемы китайской экономики, основного мирового импортера.